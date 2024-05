‘Muzikant? Nee, ik ben een muzikaal knutselaar’

Michel Geelen in zijn eigen studio Schültenbrau, waar hij uren kan pielen met zijn muziek.

Overal in de ministudio van Michel Geelen (55) valt wel iets te zien. De muzikale Boxtelaar brengt veel en graag tijd door in zijn omgebouwde schuurtje. Het is zijn broedplaats voor nieuwe muziek. Om de paar maanden dropt hij wel een plaat. Waar komt deze productiviteit vandaan? ,,Ik pluk het uit de lucht.”