Reis met Jas & Hanne mee naar Maastricht

33 minuten geleden

De reuzen Jas de Keistamper en Hanne mî de Moor nemen zondag 2 juni aan de grote reuzenstoet in Maastricht. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om mee te reizen. In de touringscar zijn nog plekken vrij.

Mensen die interesse hebben om mee te gaan met de Boxtelse deelnemers, kunnen hun naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan Jan Ketelaars, jan.ketelaars@kpnplanet.nl of 06-10 71 40 86.

Het Boxtelse reuzengezelschap vertrekt om 10.30 uur per bus vanaf de Mgr. Bekkersstraat naar de Limburgse hoofdstad. Om 19.00 uur begint de terugreis.

In Maastricht is het Boxtelse koppel te gast bij hun collega Gigantius, die in 1968 het levenslicht zag. Dat gebeurde nadat in eeuwenoude geschriften een zinsnede was ontdekt dat inwoners van de stad bij de Blyde Incomste van de Habsburgse vorst Filips II in 1550 een reuzenpop bij de stadspoort opstelden.