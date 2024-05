Rugbyclub Ducks houdt scholentoernooi

18 minuten geleden

Rugbyclub Ducks is bezig kinderen kennis te laten maken met de rugbysport en zo jeugdleden te werven. Woensdag 15 mei is er van 15.00 tot 17.00 uur een scholentoernooi in sportpark Den Wielakker. Inschrijven kan individueel of met een heel team tot en met woensdag 8 mei, via www.rcducks.nl.

Teams van acht deelnemers strijden 15 mei om de Rugby Cup 2024. Björn van Beek namens Ducks: ,,Rugby is lekker fysiek: rennen, stoeien, rollen, schoppen, vangen, alles zit erin. Kinderen worden er sterker van en ontwikkelen sociale vaardigheden. Ze kunnen hun energie volop kwijt. Kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie en snelheid nemen toe.”

De Boxtelse vereniging beperkt de campagne niet tot dit voorjaar. Structurele groei heeft tijd nodig. Van Beek: ,,Op de lange termijn, over tien jaar, is ons doel jaarlijks vijf junioren door te laten stromen naar de senioren.”