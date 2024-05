PvdA-GroenLinks waarschuwt voor lelieteelt

53 minuten geleden

De Boxtelse PvdA-GroenLinksfractie slaat alarm. Buurgemeente Sint-Michielsgestel werkt vooralsnog mee aan de vergunning van een loods in Berlicum voor de verwerking van lelies uit de omgeving. De fractie wil voorkomen dat Boxtel lelieteelt toestaat.

Fractievoorzitter Mirjam Bemelmans: ,,Bij het telen van lelies worden meer bestrijdingsmiddelen gebruikt dan bij andere teeltsoorten in Nederland, liefst 114 kilogram pesticiden per hectare.” Die middelen zijn overigens legaal. Bemelmans: ,,De toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen in Nederland deugt niet. Dat heeft het Europese Hof onlangs uitgesproken. Er wordt niet gekeken naar neurologische schade op lange termijn, niet naar het effect van cocktails van middelen of het stapelen van pesticiden over de tijd.“

PARKINSON

De bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen slecht voor de bodem en het oppervlaktewater, maar ook voor de gezondheid van de telers en mensen die in de buurt van een kwekerij wonen, stelt de raadsfractie. Bemelmans: ,,Frankrijk en nu ook Duitsland erkennen Parkinson als beroepsziekte van boeren die lang met pesticiden hebben gewerkt.

De PvdA-GroenLinksfractie wil dan ook van B en W weten hoe zij tegenover teelten staan waar veel bestrijdingsmiddelen voor nodig zijn en of zij kiezen voor een gezond landbouwbeleid met gewassen waarvoor niet buitensporig veel water en gif nodig is. Daarnaast stelt zij dat het overgrote deel van de lelies voor de export bedoeld is. ,,De lokale omgeving heeft er verder niets aan.”