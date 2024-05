Dodenherdenking op vier locaties

58 minuten geleden

In drie kernen van de gemeente Boxtel en in het dorp Gemonde worden zaterdag 4 mei bijeenkomsten gehouden voor dodenherdenking.

In de kern Boxtel start de herdenking om 18.55 uur met een samenkomst in de Sint-Petrusbasiliek. Aansluitend is een stille tocht naar het processiepark waar kransleggingen plaatsvinden. De plechtigheid wordt omlijst door het gilde, de scouting en twee blazersensembles van de Gildenbondsharmonie. Het thema is: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.

Na een gebedsdienst om 19.00 uur in de dorpskerk gaat het in Liempde onder aanvoering van het gilde in stilte naar het Concordiapark. Daar worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument David en Goliath.

In Esch vindt de herdenking vanaf 19.00 uur plaats bij ‘t Haventje aan de Haarenseweg; in Gemonde is de bijeenkomst vanaf 19.50 uur bij het kruisbeeld op het Kerkeind met medewerking van gilde, oud-militairen en schooljeugd. Op alle locaties klinkt het signaal Taptoe en worden om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

p Bloemen leggen bij oorlogsmonument Liempde. Foto: Gerard Schalkx, 2023.