Het monumentale kanunikkenhuisje op Duinendaal ligt in de schaduw van de Sint-Petrusbasiliek.

Museum Canonije brengt leven en werk kanunniken in beeld

In de schaduw van de Sint-Petrusbasiliek aan een eeuwenoud straatje ligt museum Canonije gevestigd in een eeuwenoud kanunnikkenhuisje. Op de zondagen 28 april en 2 juni, maar ook op zaterdag 22 juni zijn er tussen 13.00 en 17.00 uur rondleidingen.

Het historische bouwwerk dateert uit de zeventiende eeuw. Het kanunnikenhuisje is een van de paar overgebleven gebouwtjes rond het kerkhof van de Sint-Petrusbasiliek. De romp ervan bleef ternauwernood overeind na een hevige brand in 1989. Dat incident – en de restauratie daarna – leidde tot bezinning over de herbestemming van dit monumentale gebouwtje.

Kanunniken assisteerden in de parochie. Door toenemende drukte als gevolg van het bloedwonder, kreeg Boxtel in 1493 een eigen kapittel met negen van deze geestelijken. Op initiatief van pater Frans Zonnenberg, zelf kanunnik, werd museum Canonije opgericht. Dit met als doel de herinnering en de betekenis daarvan opnieuw onder de aandacht te brengen en levend te houden. Uit zijn privéverzameling is een collectie van voorwerpen, afbeeldingen, geschriften en foto’s samengesteld.

Die schetst een beeld van het leven en werken van de kanunniken in het algemeen en in relatie tot Boxtel. Daarnaast wordt er een filmdocumentaire getoond die vanuit hedendaags perspectief dit beeld wil versterken.