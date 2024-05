Hemelvaartsdag: alle kopij eerder aanleveren

19 minuten geleden

In verband met Hemelvaartsdag komt Brabants Centrum volgende week een dag eerder uit: op woensdag 8 in plaats van donderdag 9 mei. Daardoor worden ook alle aanlevertijden voor (sport-)verslagen, aankondigingen van activiteiten en kerkberichten vervroegd.

Verenigingen en correspondenten kunnen verslagen van activiteiten die in het weekeinde van 4 en 5 mei plaatsvinden tot maandag 6 mei uiterlijk 12.00 uur aanleveren. Ook overige kopij dient voor die tijd bij de redactie te zijn. Berichten die te laat zijn, worden in de BC-app gepubliceerd. Die is te downloaden via Google Play Store en de App Store. Daarop verschijnt het nieuws dagelijks.

Abonnees moeten er rekening mee houden dat in sommige wijken de krant niet op woensdagavond, maar op donderdag wordt bezorgd. Het redactiekantoor aan de Prins Bernhardstraat 5 is op donderdag 9 en vrijdag 10 mei gesloten. Eventuele bezorgklachten kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven.