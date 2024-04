Bokhovenlezing met Ger van den Oetelaar

1 uur geleden

De Liempdse natuurkenner en publicist Ger van den Oetelaar gaat vrijdag 26 april in het kerkje van Bokhoven in gesprek met Hendrik Hoeksema van de ZLTO. Onder het motto ‘dialoog als remedie tegen een gepolariseerde samenleving’ wordt onder meer gesproken over het omvormen van akkers en landschappen in natuur. Dat gebeurt onder leiding van Henk van Beers.

Sinds 2017 organiseert de stichting Semper Vigilans in het historische kerkje van Bokhoven een aantal met prominente sprekers. De lezingen bestaan uit een inleiding door de gastsprekers, met na de pauze de mogelijkheid van discussie met de aanwezigen. Na afloop worden de aanwezigen uitgenodigd onder het genot van een glas wijn of fris informeel van gedachten te wisselen met de inleiders. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. In de pauze verzorgt gitarist Patrick Timmermans een muzikaal intermezzo.

Van den Oetelaar was jarenlang wethouder van de gemeente Boxtel en onder meer oprichter van landschapsfonds Het Groene Woud. Hoeksema is programmaleider transitie bij de boerenbelangenorganisatie ZLTO. Ook hij was wethouder, maar dan in Oss. De gespreksleider, de in Den Bosch geboren Van Beers, woont sinds enkele jaren in Liempde en was onder meer burgemeester van Roermond.

Het kerkje in Bokhoven is te vinden aan de Graaf Engelbertstraat 2.