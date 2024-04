De oranjestemming stijgt, nu de temperatuur nog

1 uur geleden

De tent en het podium staan inmiddels klaar op de Markt. Aan de entourage wordt hard gewerkt. Alles wordt in gereedheid gebracht om de verjaardag van koning Willem-Alexander groots te vieren tijdens het Oranje Festival. Tijdens de opbouw stijgt de oranjestemming, al blijft de temperatuur deze dagen nog wat achter...

Als morgen, vrijdag 26 april om 18.30 uur de eerste klanken over de Markt schallen, kan het genieten beginnen. Het Oranje Festival Boxtel gaat dan van start. Het evenement is opgezet door Boxtel Vooruit en horecastichting Events Boxtel. Jordy van den Boer coördineert het festival.

Het driedaagse evenement begint met optredens van een breed scala aan artiesten. Boer Harm springt daarbij het meest in het oog met zijn populaire dialectraps die hij via social media de wereld in slingert. Maar ook liefhebbers van Nederlandstalig (Wesly Bronkhorst), disco (Abba Fever XS), happy hardcore (Dune) en feestmuziek (Dominic Graat en Smerrig Diskjochies) komen aan hun trekken.

Na de bekendmaking van Boer Harm ging het hard met de kaartverkoop. Het is dus nog maar de vraag of er aan de poort nog tickets verkrijgbaar zijn. Voor wie een van de laatste kaartjes wil kopen: deze kosten 12,50 euro en zijn te bestellen via de website www.ticketsvoortoegang.nl/oranjefestivalboxtel/.

KINDEREN

Wie niks heeft met de muziek op vrijdagavond kan altijd nog op zaterdag en/of zondag op de Markt terecht. Tijdens Koningsdag zijn er veel activiteiten voor kinderen in en rond de tent en de Rozemarijnstraat. Later op de middag en ‘s avonds is er ook muziek (zie elders op deze pagina). De entree is gratis.

Het feestelijke weekend eindigt met de vrij toegankelijke oranjebraderie op zondag 28 april. De Markt, Rozemarijnstraat, Rechterstraat, Croonpassage en een deel van de Stationsstraat zijn tussen 11.00 en 17.00 uur gevuld met kraampjes.

Zo is onder meer stichting Leergeld aanwezig. Zij neemt nabij kringloopwinkel Vincentius in de Stationsstraat gebruikte kinderfietsen in. Deze worden opgeknapt en gaan naar gezinnen die geen tweewieler kunnen betalen.

Het is tevens koopzondag, dus ook veel winkels zijn deze dag open. Vanaf 16.00 uur is er muzikaal vermaak op de Markt.