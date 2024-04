Oranje tompouce voor gedecoreerden Esch

Essche (oud-) gedecoreerden kunnen op Koningsdag genieten van een gratis oranje tompouce. Die krijgen ze tussen 14.30 en 15.00 uur in dorpshuis De Es, op vertoon van een consumptiebon die ze via Oranjecomité Soesch ontvangen hebben.

Een aantal oud-gedecoreerden nam het initiatief voor de traktatie en bestelde vijftig tompouces bij de plaatselijke supermarkt. Doel van de actie: een gezellig samenzijn in Esch op touw zetten met de mensen uit het dorp die ooit een koninklijke onderscheiding ontvangen hebben. Ze zingen samen om 15.00 uur de koning toe.

De Esschenaren met een lintje bezoeken op Koningsdag eerst de bijeenkomst in mbo-vakschool SintLucas in Boxtel, waarvoor het gemeentebestuur hen heeft uitgenodigd. In en rond dorpshuis De Es speelt zich een programma voor jong en oud af dat Soesch organiseert. Hiervoor zijn de (oud-)gedecoreerden eveneens uitgenodigd. Bij die brief zat een consumptiebon en die is behalve voor koffie of thee ook goed voor een tompouce.