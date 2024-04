Koningsspelen afgelast

23 minuten geleden

De Koningsspelen die morgen, vrijdag 19 april op het programma stonden voor jeugd van de Boxtelse basisscholen, zijn afgelast. Dat meldt buurtsportwerker Dymphy Soeterings van Brede Scholen Boxtel.

De slechte weersverwachtingen zijn volgens Soeterings aanleiding om het evenement te cancelen. ,,De velden in sportpark Munsel en Den Wielakker waren sowieso al erg nat. Maar diverse scholen lieten weten af te haken vanwege de weersvoorspellingen. Daarom hebben we er de stekker uitgetrokken.”

Het bericht over de canceling bereikte de redactie te laat om het bericht in de papieren krant, die vannacht van de drukpersen rolde, te verwijderen of aan te passen. De online aankondiging die eerder vanochtend verscheen, is verwijderd.

Foto: Marie Fick, 2023.