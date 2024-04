Waterschap met ruime buffer de zomer in

Begin deze maand startte officieel het droogteseizoen. Maar wie naar buiten kijkt, zou dat niet zeggen. Het was de afgelopen weken koud en nat voor de tijd van het jaar. Daardoor zijn de grondwaterstanden op de meeste plekken in ons stroomgebied van waterschap De Dommel nog steeds hoger dan normaal rond deze tijd.

,,We gaan dus met een flinke buffer het warme weer tegemoet”, zo meldt het waterschap op zijn website. Desondanks dringt de organisatie er bij de bevolking op aan om verstandig, en dus spaarzaam, om te gaan met (grond)water. ,,En water vast te houden. Een droge en warme periode kan zo weer aanbreken, hebben we afgelopen jaren gemerkt. In het groeiseizoen halen bomen en planten water uit de bodem om te groeien. De verdamping neemt toe. Het grondwaterpeil zakt dan snel. De opgebouwde buffer is hard nodig om een droge periode te kunnen overbruggen.”

Iedereen kan water vasthouden. Ook kleine maatregelen doen ertoe. Zoals het afkoppelen van de regenpijp of het plaatsen van een regenton. Kijk voor meer tips op www.dommel.nl/waterslim.