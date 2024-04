Laatste loodjes wegen zwaar voor mannen MEP

34 minuten geleden

De mannen van hockeyclub MEP worstelen zich naar het kampioenschap. Na een moeizaam gelijkspel zondag in Geldrop (3-3), kunnen de Boxtelaren in de volgende wedstrijd thuis de felbegeerde titel binnenhalen. Voor de vrouwen van MEP is het stuivertje wisselen tussen het linker- en rechterrijtje. Door het nipt verlies zondag in Vleuten (3-2) staan de Boxtelse dames weer op plaats zeven.

,,We krijgen legio open kansen, maar als je ze niet maakt, kun je niet winnen.” Dat was de conclusie van coach Rein Scheenstra na het 3-2 verlies van de MEP-vrouwen bij Fletiomare in Vleuten. In de eerste helft ging het spel nog enigszins gelijk op. De Boxtelse ploeg kwamen twee keer op voorsprong, maar moesten ook twee keer de gelijkmaker toestaan. Eva Numan, middels een strafcorner, en Tessa van Vleuten tekenden voor de Boxtelse treffers.

SLORDIGHEID

De tweede helft was een ander verhaal. MEP was beter en kreeg enorme kansen. Slordigheid sloop in de ploeg en zoals dan vaak gebeurt, benut de tegenstander die ene kans wel. Uit een strafcorner kwam de thuisploeg op voorsprong: 3-2. Toen was het voor MEP alles of niets. Om het veldoverwicht en de druk nog verder op te voeren wisselde coach Scheenstra zelfs zijn keeper voor een veldspeler. Dat leverde de nodige kansen en druk, maar geen goals meer op.

De Boxtelse ploeg moet de komende weken wel weer gaan winnen, vond Scheenstra na afloop. Zondag 12 mei wordt de competitie hervat en speelt MEP thuis tegen Zwart Wit uit Breda. Bij winst is het weer stuivertje wisselen met plaats vijf of zes. Afslag in sportpark Molenwijk is om 12.45 uur.

KAMPIOENSTRESS

Hoe dichterbij het kampioenschap komt, hoe meer zenuwen de mannen van MEP parten spelen. In een sfeerloze ambiance met guur weer en weinig publiek presteerde het Boxtelse team zondag duidelijk onder zijn kunnen.

Hoewel de gasten sterker waren in de beginfase, kwam Geldrop uit een strafcorner op voorsprong. De thuisploeg hanteerde slim en vakkundig de hoge bal en dat leidde tot de nodige paniek in de cirkel van MEP. Technische acties waren op dit veld bijna niet mogelijk en het werd duidelijk dat de Boxtelaren het van de passes moest hebben. Met Bram Schröder stichtte zo het nodige gevaar. De altijd opportune Sjoerd Verzijden scoorde de verdiende gelijkmaker en bracht MEP ook nog op voorsprong (1-2). De vreugde was echter van korte duur, want een hoge bal van achteruit werd op schitterende wijze door Geldrop afgerond: 2-2.

Toen brak de zenuwachtige slotfase aan met veel fouten. MEP en Geldrop wilden absoluut niet verliezen en toen uit een scrimmage Gijs de Wild de 2-3 binnen frommelde, dacht de Boxtelse ploeg de buit binnen te hebben. Maar direct daarna kwam Geldrop uit een strafcorner weer langszij en werd het weer alle hens aan dek. Het eindsignaal klonk voor MEP als een bevrijding.

ANGSTGEGNER

Het broodnodige punt was binnen en de Boxtelaren zijn nog altijd ongeslagen. Zondag 12 mei kan MEP het in Boxtel afmaken tegen hekkensluiter Weert. De ploeg heeft aan een punt genoeg. Weert moet echter winnen om directe degradatie af te wenden. Bovendien is ploeg de afgelopen jaren in Boxtel een ware ‘angstgegner’ gebleken.

De afslag in sportpark Molenwijk is om 14.45 uur.