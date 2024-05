Senioren praten over sociale netwerken en zorgzame buurt

ma 20 mei, 09:00

De werkgroep Wonen, zorg en welzijn van Seniorenvereniging Boxtel (voorheen KBO) organiseert twee informatiebijeenkomsten over sociale netwerken en een zorgzame buurt. Deze vinden plaats op dinsdagmiddag 14 mei en donderdagavond 30 mei.

Bezoekers van de bijeenkomsten maken kennis met diverse netwerken voor onderlinge hulp en dienstverlening, ook in andere wijken en dorpen. Ook gaan ze in gesprek over hoe hun sociale kring eruitziet en hoe die kan worden uitgebreid of verstevigd.

Voorts wordt besproken wanneer een hulpverleningsnetwerk voor iemand handig kan zijn doen en hoe zo’n netwerk in stand wordt houden. Tot slot delen mensen met elkaar hoe ze aankijken tegen hun woning en buurt, ook om elkaar beter te leren kennen.

AANMELDEN

De bijeenkomst op dinsdag 14 mei wordt gehouden in het Lennisheuvelse dorpshuis Orion en duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Donderdag 30 mei zijn belangstellenden van 19.00 tot 21.30 uur welkom in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat.

Wie een van beide samenkomsten wil bezoeken wordt verzocht zich aan te melden via e-mail: woontoekomst@gmail.com onder vermelding van naam, aantal personen en de gewenste locatie of datum.

De bijeenkomsten passen in een reeks. In oktober vorig jaar werd senioren gevraagd of zij inzicht hebben in hoe hun woontoekomst eruitziet. In februari werd gesproken over woonwensen en de wijze waarop ouderen hun leefsituatie willen inrichten. Hierdoor, en ook vanuit een gehouden woonwensenenquête, werd duidelijk wat senioren aan hun huidige woning en woonomgeving aantrekkelijk vinden. Maar ook wat anders zou moeten om hun huis meer levensloopbestendig te maken en wat voor ouderen redenen zouden zijn om te verhuizen. De gemeente, woonstichting Joost en andere partijen op de woningmarkt presenteerden daar hun beleid en aanbod.