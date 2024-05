De schedel van een metoposaurus is vanaf vrijdag in het Oertijdmuseum in Boxtel te zien. Het miljoenen jaren oude skelet is door medewerkers van het Oertijdmuseum weer in elkaar gezet.

Oertijdmuseum toont als eerste skelet oeroude ‘salamander’

ma 20 mei, 13:00

Het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg in Boxtel heeft een primeur te pakken. Vrijdag 24 mei wordt namelijk een compleet skelet onthuld van een metoposaurus. Dit is een bijna drie meter lang amfibie dat 220 miljoen jaar geleden in Europa leefde. Het is voor het eerst dat dergelijke botten in Nederland te zien zijn.

De metoposaurus is onderdeel van de nieuwe expositie ‘De Onbekende Reuzen’ die op 24 mei van start gaat en zes maanden duurt. Naast het bijzondere skelet zijn nog veel meer fossielen van miljoenen jaren oude amfibieën te zien. Waaronder een schedel van een Phytosaurus (een op een krokodil lijkend reptiel) en een poot van een Stagonolepis.

VRIJWEL COMPLEET

De geprepareerde metoposaurus lijkt op een uit de kluiten gewassen salamander. De tentoongestelde botten zijn gevonden in Krasiejów, een dorpje in het zuidwesten van Polen. De opgraving vond plaats door een team van het Oertijdmuseum samen met medewerkers van de lokale universiteit van Opole. De onderzoekers vonden ruim drie jaar geleden het grootste massagraf ter wereld met resten van deze uitgestorven diersoort. Er lagen honderden exemplaren op de locatie. Volgens de onderzoekers zijn de beesten waarschijnlijk vast komen te zitten in poelen die door de droogte steeds kleiner werden. Het water is daarna weer gestegen, waardoor de lichamen uit elkaar vielen en botten door elkaar werden gespoeld.

De botten zijn naar Boxtel getransporteerd en medewerkers van het Oertijdmuseum zijn drie jaar lang bezig geweest om het skelet bij elkaar te puzzelen. Vrijwel alle delen zijn gevonden, van de schedel tot de staartpunt en de vingerkootjes.

SYMPOSIUM

De onthulling van de metoposaurus gaat op 24 mei gepaard met een internationaal symposium over de Poolse vondsten. Tijdens deze wetenschappelijke bijeenkomst geven curatoren Jonathan Wallaard en Maarten de Rijke uitleg over de prepareertechnieken en de methoden van de skeletopbouw. Het symposium is op paleontologen en onderzoekers, de tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk. De onthulling begint om 15.45 uur.