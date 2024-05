In het kantoor van Bijnen Uitvaartzorg aan de Baroniestraat 53 in Boxtel is 30 mei een bijeenkomst over loslaten en nalaten.

Avond over loslaten en nalaten bij Bijnen

ma 20 mei, 15:00

Bijnen Uitvaartzorg houdt woensdag 30 mei een bijeenkomst over ‘loslaten en nalaten’. Experts geven dan in het kantoor aan de Baroniestraat uitleg over erfrecht, zorg en de planning van de begrafenis.

Uitvaartverzorger Rien Bijnen vertelt tijdens de bijeenkomst over wat er voor een overlijden te regelen is, zoals het vastleggen van wensen middels een wilsbeschikking, verzekeringen of afspraken over de begroting van een uitvaart. Kelly Boermans van Erfrechtplanning bespreekt het (levens)testament en erfrecht.

De lezingen beginnen om 14.15 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. Alles vindt plaats in het kantoor van Bijnen Uitvaartzorg aan de Baroniestraat 53 in Boxtel. Wie de bijeenkomst bij wil wonen, kan mailen naar info@bijnen.nu of bellen via telefoonnummer (0411) 68 47 69. Meer informatie is te vinden via www.bijnen.nu/loslatenennalaten.