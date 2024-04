Balans: ‘Uitbreiding ASML biedt kansen voor Boxtel’

1 uur geleden

Boxtel moet de kansen grijpen die de uitbreiding van techbedrijf ASML biedt. ,,Zoek de samenwerking”, geeft de fractie Balans in de gemeenteraad als advies aan het college van B en W.

Na dreigementen om Nederland te verlaten, maakte de Veldhovense chipsfabrikant ASML onlangs bekend toch te blijven. Ten noorden van Eindhoven Airport gaat het bedrijf uitbreiden op een nieuwe locatie. ,,Deze uitbreiding gaat zorgen voor een sterkere economische ontwikkeling, niet alleen in Eindhoven, maar zeker ook in de regio”, voorspelt fractievoorzitter Gerlof Roubos in een brief aan het college.

KANSEN EN KNELPUNTEN

Hij wijst naar gesprekken die steden als Den Bosch en Tilburg, maar ook een gemeente als Meierijstad met ASML en Brainport Eindhoven voeren. Zowel om te helpen als om te verwachten knelpunten aan te pakken. Voor zover bekend heeft Boxtel hierin nog geen stappen gezet, volgens Balans. En dat moet wel gebeuren, vindt Roubos: ,,De ontwikkeling heeft ongetwijfeld gevolgen voor Boxtel. Denk aan een sterkere lokale economie en aan meer vraag naar bedrijfsgronden.”

De voorzitter van de grootste raadsfractie denkt ook dat een grotere druk op de lokale huizenmarkt zal ontstaan, net als meer files en een voller OV-net. ,,Kortom de uitbreiding van ASML en in het verlengde daarvan, de ontwikkeling van Brainport, hebben zowel positieve als negatieve gevolgen voor Boxtel.”

GROENE LONG

De groei van ASML biedt Boxtel volgens Balans ‘een unieke kans’ om te groeien én afspraken te maken over een betere wegen- en OV-infrastructuur. ,,Ook kan Boxtel zich op de kaart zetten op het gebied van toerisme en recreatie met de Kampina en Het Groene Woud als groene long voor Brainport. Wellicht is het mogelijk dat partijen mee gaan investeren in bijvoorbeeld nieuwe woonwijken of andere voorzieningen.”

Burgemeester en wethouders reageren doorgaans binnen zes weken op vragen van raadsfracties.