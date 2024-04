Een scene uit het driedelige theaterstuk In voor- en tegenspoed dat Boxtheater de afgelopen weken uitvoerde: ambtenaar van de burgerlijke stand (Lizzy Nonnemaker) vliegt bruidegom Michel (Frenk Breuer) naar de keel terwijl bruid Carlijn (Suzanne Wouters) probeert in te grijpen.

Na acht volgeboekte shows in drie weken tijd, kan Boxtheater met trots terugkijken op het toneelstuk In voor- en tegenspoed. Zaterdag was de laatste uitvoering. De in totaal 650 bezoekers moesten zelf ook de mouwen opstropen. Zo wandelden ze naar vier verschillende locaties én ze werden geconfronteerd met speeddates...