Zonnepanelen: waar gaat dat heen?

33 minuten geleden

Zonnestroom groeit en verandert zo snel dat het goed is om te horen wat nu de zin of onzin hiervan is. Ando Kuypers van Transitie Boxtel houdt hierover woensdag 8 mei vanaf 20.00 uur een gratis lezing in de bibliotheek aan de Burgakker. Een halfuur voor aanvang is de deur open.

Kuypers werkt al 25 jaar aan de ontwikkeling van zonnepanelen bij TNO, een onafhankelijke en grensverleggende organisatie voor toegepaste wetenschap en technologie. Hij vertelt over het hoe en waarom, maar beantwoordt ook vragen en gaat de discussie aan. De entree is gratis, je kunt een vrijwillige bijdrage geven. Aanmelding is wel nodig en kan via tboxtel@gmail.com.

Nederland is inmiddels wereldrecordhouder zonnepanelen per inwoner. En er komen nog veel panelen bij, ook in Boxtel. Waar gaat dat heen? Als de zon schijnt, wekken alle zonnepanelen en windmolens samen meer stroom op dan alle andere elektriciteitscentrales van het land bij elkaar.

Toch zullen er nog veel panelen bij komen. Waarom is dat nodig, en waar laten we die allemaal? En wat betekent dat voor onze leefomgeving? Er is regelmatig discussie over, ook in Boxtel.

Moeten we niet alleen panelen op daken leggen, maar misschien ook op stukken land in de omgeving? Die discussie is er in de hele wereld, maar juist daardoor zijn er de laatste jaren heel veel ontwikkelingen. Zin en onzin zijn daarbij soms niet goed uit elkaar te houden.

Vanuit zijn ervaring bij TNO vertelt Kuypers hier meer over. Er verschijnen steeds meer nieuwe soorten zonnecellen en er zijn allerlei manieren bedacht waarop ze in de omgeving een goede plek kunnen krijgen.