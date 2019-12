Vermiste man gezocht in Sparrenrijk

De politie zocht vandaag in Sparrenrijk naar een vermiste man. Eerder werd al een Burgernet-bericht uitgestuurd naar een 45-jarige man die sinds 29 december wordt vermist.

De man is nog niet aangetroffen. Volgens het bericht van Burgernet is de man bij eetcafé De Ketting op 29 december voor het laatst gezien om 13.00 uur. Hij is 45 jaar, fors van postuur, blank en droeg een spijkerbroek met zwart shirt en zwarte schoenen. Melden kan via 112 of via het algemene nummer 0900-8844.