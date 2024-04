Vrijwilliger John Verhoeven vraagt bij de entree van de Plus aan klanten om tijdens het boodschappen doen ook iets voor de Voedselbank te kopen.

Klanten doneren slordige veertig kratten aan Voedselbank

29 minuten geleden

Een actie van de Voedselbank, Geerts Adviesgroep uit Gemonde en supermarkt Plus aan de Van Beekstraat in Boxtel heeft vandaag een slordige veertig kratten vol voedingsproducten opgeleverd.

Voorzitter Ab Gilhaus en vrijwilliger John Verhoeven van de Voedselbank aan de Achterbergstraat hebben zojuist medewerkers van Geerts Adviesgroep afgelost. Die hebben er het gros van de dag gestaan, erkent Gilhaus. ,,Ook fijn is de hulp die we van Youri en Claudia van Alem kregen”, benadrukt de preses van het goede doel.

Het ondernemerskoppel dachten mee met het voordelig inkopen van producten, die klanten weer kunnen kopen voor de Voedselbank. In de supermarkt is een stellage opgetuigd met artikelen die één of twee euro kosten. Nadat klanten die hebben afgerekend bij de kassa, kunnen zij die ter plekke doneren aan de Voedselbank.

De vrijwilligers houden de actie bij de supermarkt regelmatig, ook bij andere grootgrutters in de gemeente Boxtel. Ook dit keer zijn er tientallen kratten vol langer houdbare voedingsmiddelen gedoneerd.