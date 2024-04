Liempdse slechtvalken hebben eigen ‘realityshow’

1 uur geleden

Al jaren broeden er met succes slechtvalken in de toren van de Sint-Jansonthoofdingkerk in Liempde. Dat is ook nu het geval. De vogels hebben sinds vorige week vier kuikens.

De nestkast is voorzien van een webcam en de beelden zijn op internet te volgen. Wie nieuwsgierig is naar het wel en wee van de kuikens, kan een kijkje nemen op www.liempde.peregrines.nl. Het is doorgaans rustig in de nestkast, tot het voedertijd is.

PESTICIDEN

De slechtvalk doet het weer goed in Nederland. In de vorige eeuw werd de razendsnelle roofvogel nog ernstig bedreigd, onder andere door het gebruik van pesticiden. Doordat onder meer DDT verboden werd, en door het creëren van broedplekken, gaat het de slechtvalk nu veel beter dan enkele decennia geleden. Duivenhouders zijn daar niet onverdeeld gelukkig mee. Hun gevederde racers staan namelijk nadrukkelijk op de menukaart van de stootvogel. Een vermoeide postduif is een gemakkelijke prooi voor de felle jagers. Maar er zijn ook de nodige liefhebbers die de comeback van de slechtvalk toejuichen en genieten van een nieuwe, nu nog pluizige en hulpeloze generatie.