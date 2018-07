Moeilijke start, maar duim omhoog!

Op de foto: Ariën Egge in Gennep met nog 20 van de 50 kilometer te gaan. Het duimpje gaat omhoog ondanks de moeilijke start vandaag. (Foto: Blauwe Brigade).

Ariën Egge, Eric Pennings, Joop de Langen, Olaf Voermans en Rob van Weert beleefden donderdagochtend een moeilijke start op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat had alles te maken met de korte nachtrust die deze Blauwe Brigade uit Boxtel beleefde.

Rond halfzeven vanochtend meldde Egge in de buurt van Heumen erg vermoeid te zijn en last te hebben van een pijnlijke kleine teen. Anderhalf uur later zat het Boxtelse vijftal aan de soep in Plasmolen met 20 kilometer in de benen. Eenmaal in Gennep was de groep, waarvan vier lopers debuteren in de Vierdaagse, al over de helft en stak Egge de duim omhoog. Een positief gebaar, gezien hij enkele uurtjes eerder nog meldde: ,,Het is vandaag buigen of barsten." Maar dat was voordat hij met zijn maten de Zevenheuvelenweg opliep.

Vanavond in de papieren editie van Brabants Centrum een uitgebreid verslag van de belevenissen van de Blauwe Brigade. Oók waarom die afgelopen nacht slechts drie uurtjes slaap kon pakken...

Foto onder: Drie leden van de Blauwe Brigade vanochtend aan de soep in Plasmolen. De wandelaars hadden toen 20 kilometer gelopen. (Foto: Ariën Egge).