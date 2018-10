Markt blijkt rijk aan archeologische overblijfselen

Wederom zijn vandaag in de ondergrond van de Markt archeologische vondsten gedaan. Dit keer gaat het om paalgaten, brandplekken en enkele voorwerpen zoals een muntgewichtje uit het begin van de 17e eeuw. De sporen zijn gevonden op de plek waar de waterput voor de fontein moet komen, midden op het plein ter hoogte van lunchroom Deegeluk. Alle oude sporen op de Markt zijn voor de archeologen een kers op de taart. ,,We weten namelijk nog niet precies hoe Boxtel zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Dat hopen we hiermee te achterhalen", vertelt een woordvoerder van archeologisch onderzoeksbureau BAAC.

Vrijwilligers van de archeologiewerkgroep van Heemkunde Boxtel hielpen ook een handje mee. Zo werd onder meer de afgegraven grond door hen onderzocht. Dik Bol, lid van de werkgroep: ,,Bijzonder is een muntgewichtje uit 1610. Daarmee werden vroeger zogeheten gouden rijdersguldens gewogen door een muntmeester. Er is op het vierkante gewichtje een afbeelding van het wapen van Antwerpen te zien. We weten zelfs zijn naam: Willem van Langenberch. Die heeft op die plek vroeger waarschijnlijk zijn werk gedaan." Er zijn ook nog wat scherven en een verweerde munt gevonden, maar daarvan is nog niet bekend uit welk tijdperk die stammen.

Het is de derde keer in korte tijd dat archeologen op de Markt in actie moesten komen. Eerder werden al funderingsresten en een (water)put gevonden van het oude gemeentehuis. Vorige week werd een fundering ontdekt in de Rozemarijnstraat, maar hiervan is niet zeker waar ze voor diende. De betonnen resten waren met plastic omwikkeld en liepen dwars onder de straat door.

OP DE FOTO: Archeologen van onderzoeksbureau BAAC uit 's-Hertogenbosch zijn druk bezig alle vondsten op de Markt in kaart te brengen. (Foto: Rens van den Elsen).