Leden krijgen invloed op onze krant

De Facebookgroep Stemmen in Boxtel van Brabants Centrum gaat vandaag, vrijdag 16 februari live. Alle leden ontvingen zojuist een e-mail met daarin instructies. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vragen wij om input aan leden op alle artikelen die gerelateerd zijn aan de lokale politiek. Met Stemmen in Boxtel testen we hoe onze leden invloed op de inhoud van de Brabants Centrum-kranten krijgt.

Met de Facebookgroep houden we het simpel: alle artikelen over lokale politieke onderwerpen worden gedeeld in deze groep. Daarbij stellen we vragen en worden gesprekken over het onderwerp op gang gebracht. De informatie die daaruit komt, kunnen wij vervolgens gebruiken om onze journalistiek te verbeteren. Wordt niet het hele verhaal verteld, staat er iets niet goed geformuleerd, moet er ergens onderzoek naar gedaan worden of staat een bepaald onderwerp niet op onze radar? Dat willen we in de gesprekken met u naar boven halen.

Naast het plaatsen van artikelen wordt er soms een oproep geplaatst wanneer we zoeken naar bepaalde bronnen. Bijvoorbeeld specialisten of juist mensen die in een bepaald werkveld actief zijn. Zo zijn er dringend huizen nodig. Hoe gaat een projectontwikkelaar te werk of hoe leven woningzoekenden als ze geen onderkomen kunnen vinden?

Veel evenementen zoals de Bazaar, de kunst- en cultuurweek en Tourspel Liempde in onze dorpen ondersteund kunnen ondersteund worden dankzij leden. Maar zij zijn ook onderdeel van de groep en hebben daarom invloed op de koers die we varen. De Facebookpagina Stemmen in Boxtel en de verstuurde enquête naar onze leden zijn daar voorbeelden van. Abonnees kunnen bovendien gewoon lid worden en meedoen: het kost niks extra's, je krijgt er meer voor terug (digitale krant, voordelen, cadeautjes) en het brengt voor de rest geen gevolgen en verplichtingen met zich mee. Abonnees die lid willen worden en mee willen doen aan het gesprek over de lokale politiek, kunnen zich aanmelden via de website www.brabantscentrum.nl/all-inclusive-lidmaatschap.

VERKIEZINGSACTIE

Speciaal voor de verkiezingen is er een actie voor alle Boxtelaren die goed geïnformeerd hun stem willen uitbrengen: het verkiezingslidmaatschap. Voor een tientje kan iedereen tot 1 mei lid worden met alle voordelen die daar bij horen: de kranten op dinsdag en donderdag, alle ledenvoordelen én deelname aan het nieuwe initiatief Stemmen in Boxtel, bestaande uit de verkiezingsenquête en de online community op Facebook. Stuur hiervoor een mail naar bc@brabantscentrum.nl.