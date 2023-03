Jeugd maakt week lang kennis met muziek

vr 24 mrt., 10:00

De nationale Kindermuziekweek krijgt komende week ook in Boxtel aandacht. De activiteiten spitsen zich toe op twee scholen en beginnen vandaag, vrijdag 24 maart al. Dan maken kinderen van basisschool De Vorsenpoel op uiteenlopende manieren kennismaken met muziekinstrumenten. Volgende week sluit ook de Angelaschool aan.

De kinderen van De Vorsenpoel keken verbaasd op toen zij vanochtend het schoolplein betraden. JooP Muziekopleidingen had een blaasorkestje geformeerd dat voor aanvang van de lessen bij de schoolpoort muziek maakte. Vrolijk danste de jeugd mee op de Snollebollekes-hit ‘Links Rechts’. Aansluitend zijn er die dag drie muzikale workshops voor de zestig kinderen uit de groepen vijf en zes. Die bezoeken bovendien om 11.00 uur de repetitie van Buchestelle in het Muziekhuis aan de Passage Riche en mogen meespelen met het seniorenorkest.

VERTELCONCERT

Boxtel’s Harmonie voert morgenavond, zaterdag 25 maart in het Jacob-Roelandslyceum de familievoorstelling Around the World in 80 Days uit, gebaseerd op de gelijknamige roman van Jules Verne. Het optreden met een verteller begint om 19.30 uur en wordt om 18.45 ingeleid door een voorprogramma door de jeugdslagwerkgroep van de vereniging. Kaarten zijn te koop via www.boxtelsharmonie.nl.

MEEZINGEN MET DISNEY

Leerlingen uit de groepen vijf en zes van de Angelaschool krijgen komende week twee muzieklessen door een docent van opleidingsorganisatie Muzebox, die lesgeeft in de Breukelse basisschool. De school sluit samen met de Gildenbondsharmonie de Kindermuziekweek zaterdag 1 april af met het vrolijke concert A-meezing Disney, dat bol staat van songs die goed in het gehoor liggen.

Bezoekers kunnen vanaf 14.00 uur volop meezingen met bekende hits uit Disneyfilms als Jungle Book en The Lion King. In de Tijberzaal van het Baanderherencollege betreedt het On-Stage-orkest het podium met ensembles van Angela’s Project. Na afloop kan iedereen instrumenten uitproberen tijdens een muziekmarkt. De toegang tot dit concert is gratis.

Alle activiteiten in de Kindermuziekweek worden gecoördineerd door JooP Muziekopleiding in samenwerking met Cultuurbox van Brede Scholen Boxtel.