Horeca mag tijdens carnaval tot 03.00 uur open

De kroegen in Boxtel mogen tijdens carnaval op vrijdag, zaterdag en zondag tot 03.00 uur open. Dit voornemen heeft waarnemend burgemeester Fons Naterop bekendgemaakt na overleg met de politie en de horecaondernemers.

Begin januari waren nog onvoldoende stappen gezet door de horecaondernemers in het centrum van Boxtel om de sluitingstijd van hun bedrijven weer op te schuiven van twee naar drie uur 's nachts, vond burgemeester Naterop begin januari nog. Inmiddels echter is bij wijze van proef besloten om enkele carnavalsdagen de oude sluitingstijd, die afgelopen zomer na een geweldsincident een uur werd teruggeschroefd door toenmalig burgemeester Mark Buijs, te hanteren. Althans, vooralsnog, aldus Naterop: ,,Als de openbare orde en veiligheid het niet toelaat, dan kan het betekenen dat het alsnog niet doorgaat. Uitgaan in Boxtel moet namelijk veilig en verantwoord kunnen. Dat is in het belang van iedereen. Van de gemeente, de politie en de horecaondernemers, maar ook van de jongeren zelf en van hun ouders. Ik wil dus komende weken geen incidenten meer zien zoals die van anderhalve week geleden op de Markt. Als die er wel zijn, dan kan ik een openstelling tot 03.00 uur niet toestaan."

Definitief teruggaan naar 03.00 uur kan pas als er een nieuw convenant is gesloten tussen de horecaondernemers, de politie en de gemeente, aldus de gemeente Boxtel. Dat convenant is nog niet af. De burgemeester constateerde echter dat de horecaondernemers constructief meegewerkt hebben aan het opstellen van een nieuwe overeenkomst die inmiddels op hoofdlijnen klaar is. Ook heeft de burgemeester laten meewegen dat horecaondernemers zelf ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uitgaan in Boxtel veilig is.