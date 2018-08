En alweer een nieuwe editie...

De nieuwe editie van Brabants Centrum is in Gennep van de drukpersen gerold en onderweg naar Boxtel. Eind van de middag gaan de bezorgers op pad om de kranten rond te brengen. Lees hier wat er zoal valt te lezen.

De abonnees treffen veel archieffoto's aan van de Boxtelse Markt en zijn directe omgeving. Het plein gaat eind deze maand op de schop en daarom maakten we een terugblik op de vorige reconstructie, in 1990. Maar ook is te lezen over de frustraties die de totstandkoming van het nieuwe inrichtingsplan teweeg brachten.

Daarnaast nog veel meer interessante artikelen: bijvoorbeeld over de kermis in Liempde die weer achter de rug is en over gillende varkens in afwachting van de slachtbank. Maar ook een analyse over de plannen om het centrale zorg- en welzijnsloket te verhuizen uit Sint-Ursula.

De redactie wenst iedereen veel leesplezier!