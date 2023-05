Maud (links) en Loes (rechts) zijn de gidsen van de Zero Waste Tour in Boxtel.

Leer afvalvrij shoppen met Maud en Loes

30 minuten geleden

Wie boodschappen doet, neemt met levensmiddelen ook afval mee. Immers, zo ongeveer alles is verpakt in bakjes en zakjes. Winkelen zonder verpakkingsmateriaal over te houden is mogelijk. Dat bewijzen Maud van Tongeren en Loes van Ruiten zaterdag 27 mei tijdens de Zero Waste Tour in Boxtel.

De twee Boxtelse vriendinnen raakten geïnspireerd tijdens een eerdere editie in Schijndel. Maud: ,,We lazen over alle plastic troep op aarde, de invloed daarvan op milieu en mens, want uiteindelijk krijgen wij ook heel veel kunststof deeltjes binnen. Wij wilden zelf een steentje bijdragen aan de verkleining van de afvalberg.”

Maud en Loes deden in Schijndel en Den Bosch mee aan een Zero Waste Tour en raakten bevlogen. Maud: ,,We dachten: dit kan in Boxtel ook. Zodoende leiden wij zaterdag 27 mei belangstellenden door het dorp en geven tips over hoe je kunt plasticvrij kunt shoppen.”

EIGEN MOK

In de praktijk betekent dat zelf tasjes meenemen om groenten en fruit in te doen, of bakjes voor vlees en vis. Maud: ,,Loes doet veel inkopen op de markt. Maar bij steeds meer winkeliers kun je ook een eigen tasje gebruiken. Of een eigen mok als je ergens koffie drinkt. Een eenvoudig voorbeeld: in de supermarkt koop ik geen voorverpakte boontjes, maar losse. Zo simpel kan het zijn.”

De vrouwen willen stickers uit gaan delen aan ondernemers bij wie klanten zelf een tasje of bakje mee mogen nemen. ,,Momenteel zijn er nog geen zaken in Boxtel die zo’n sticker hebben, maar dat verandert. We zijn met winkeliers in gesprek.”

VOORDELIG

Dat de rondwandeling op 27 mei plaatsvindt, is geen toeval. Van 22 tot 28 mei wordt de Week zonder afval gehouden. Burgerbeweging Zero Waste Nederland, de overkoepelende organisatie achter de duurzaamheidsexcursies, geeft tal van eenvoudige tips om minder troep aan de wereldwijde berg toe te voegen. Verschillende zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook nog eens voordelig voor de portemonnee.

De Boxtelse gelegenheidsgidsen kijken uit naar de rondleiding. Die start om 10.00 uur in buurttuin ‘t Burgakkertje aan de Burgakker in het centrum en wordt gezamenlijk afgesloten rond 12.00 uur met een kop koffie of thee. Een eigen mok meenemen is dan wel handig. Een Boxtelaar is in ieder geval al enthousiast. Maud: ,,We hebben contact opgenomen met Twan Tiebosch, een van de drie klimaatburgemeesters in deze gemeente. Hij staat helemaal achter de tour.”

VIJF EURO

Aanmelden voor de wandeling is noodzakelijk en kan via https://bit.ly/zerowastewandeltours. Deelname kost vijf euro per persoon. Maud: ,,Dat geld is bedoeld om Zero Waste Nederland te ondersteunen, zodat die stichting zich in kan blijven zetten voor een afvalvrije wereld.”