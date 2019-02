Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Boxtelaren denken mee over keus burgemeester

Welke eigenschappen met de nieuwe burgemeester van Boxtel hebben? Die vraag legt de vertrouwenscommissie, die op zoek gaat naar een opvolger voor Mark Buijs, voor aan de de inwoners van deze gemeente. Deze informatie van burgers gebruikt de gemeenteraad om een profiel op te stellen.

Aan wie denken de inwoners van de gemeente Boxtel als het om hun burgemeester gaat? Om daar achter te komen kunnen Boxtelaren vanaf morgen, vrijdag 8 februari, een enquête invullen op www.boxtel.nl/burgemeester. Voor specifiekere ideeën kan ook gemaild worden naar nieuweburgemeester@boxtel.nl.

Daarnaast is de vertrouwenscommissie vrijdag 15 februari op de weekmarkt te vinden om suggesties op te halen. Voorts is er

donderdag 21 februari een openbare inloopbijeenkomst; tussen 16.00 en 20.00 uur zijn de raadsleden aanwezig in werkcafé De Link van het Boxtels gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat.

,,Ik vind het belangrijk om nóg meer contactmomenten met burgers te hebben", vertelt Mariëlle van Alphen, fractieleider van Balans én voorzitter van de vertrouwenscommissie. Over de concrete invulling van die contactmomenten wordt nog nagedacht. Ze wil bijvoorbeeld langs gaan bij scholen om zo de wensen van leerlingen te horen.

PROFIELSCHETS

Met alle ontvangen input gaat de vertrouwenscommissie aan de slag met het opstellen van de profielschets. De profielschets wordt op maandag 8 april door de gemeenteraad vastgesteld en op die avond aangeboden aan de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk. Daarna wordt de vacature opengesteld.