Boeremèrt oogst lof onder Liempdse BC - leden

De stemmen zijn geteld, de leden van Brabants Centrum hebben gesproken. Zij hebben bepaald welke negen evenementen in 2019 zeker extra steun ontvangen van de stichting. De Boeremèrt is de favoriet onder alle stemmende Liempdenaren. Het evenement waarbij tal van dorpsbewoners zich wanen in het boerenleven van begin twintigste eeuw en sinds vorig jaar de jaren vijftig en zeventig, eindigde nipt vóór de Kribkesroute met vijftien stemmen verschil.

,,Echt leuk om te merken dat de Liempdse mensen ons evenement zo kunnen waarderen", benadrukt Wilbert Swinkels van de Boeremèrt. ,,We zien dit ook als een geweldige kans."

Het Liempdse evenement dat plaatsvindt op tweede paasdag wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen, maar het bezoekersaantal kan een goede impuls gebruiken. Swinkels: ,,Vanuit het netwerk van stichting Brabants Centrum zouden we willen kijken hoe we meer mensen naar Liempde kunnen krijgen." Ook is er jaarlijks een bedankavond voor alle vrijwilligers. ,,Wellicht kan Brabants Centrum daar ook op een of andere manier een rol in spelen", aldus Swinkels.

OP DE FOTO: De Boeremèrt brengt jaarlijks honderden vrijwilligers op de been die voor duizenden bezoekers een vermakelijk evenement neerzetten. (Foto: Gerard Schalkx).