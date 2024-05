Stan en vrienden bestellen kandelaar van 180 euro op Boxtels terras

Een ludieke bestelling op het terras van café Le Temps Perdu aan de Markt in Boxtel. Stan van den Aker en zijn vrienden bestelden via QR-code op de online drankenkaart de ‘kandelaar’. ,,Vanwege de prijs van 180 euro, dachten we dat het stond voor iets heel bijzonders en we verwachtten een spektakel, maar het werd dus een echte kandelaar!”, lacht Stan.