De dwarsdeelschuur van Friso en Rinie Plantema in Esch is een mooi decor voor een garagesale met bijzondere spulletjes.

Garagesales in Esch voor KiKa

1 uur geleden

Loes Foundation organiseert in april en mei weer garagesales in de dwarsdeelschuur van de familie Plantema in Esch.

Er is een tweedehandsmarkt en een groot aanbod van antiek en brocante, zoals klein meubilair, snuisterijen en curiosa. De meeropbrengsten gaan, net als in voorgaande jaren, geheel naar KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Koffie en thee zijn verkrijgbaar tegen een vrijwillige bijdrage en de entree bedraagt een euro per persoon. Deze opbrengsten gaan eveneens naar KiKa.

De sales zijn op vier zondagen: 21 april, 28 april, 5 mei en 12 mei, telkens van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: Baarschot 2 in Esch.