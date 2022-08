De MTB-toertocht van 't Groene Woud in 2019.

Twintigste MTB-toertocht van Fietsclub ‘t Groene Woud

49 minuten geleden

Fietsclub ‘t Groene Woud uit Liempde trakteert mountainbikers en veldrijders voor de twintigste keer op een toertocht. Zondag 11 september kunnen de sporters op de pedalen, vanaf café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat in Liempde.

De organisatie heeft niet één, maar zelfs drie routes uitgezet, allemaal zoveel mogelijk over onverharde wegen en paden in de streek. Deelnemers kunnen kiezen voor een traject van 35, 50 of 65 kilometer. De routes voeren door de gemeenten Boxtel en Meierijstad en doorkruisen onder meer de Vlagheide en de Vresselse bossen. De fietsclub verwacht bij goed weer zo’n vijfhonderd ‘pedaleurs’.

INSCHRIJVEN

Inschrijven en starten kan tussen 08.30 en 10.00 uur. Bij de finish is er gelegenheid om de fietsen af te spuiten. De inschrijfkosten bedragen drie euro voor NTFU-leden en vier euro voor overige deelnemers. Het parcours is volledig uitgezet met pijlen en voorzien van twee pauzeplaatsen waar een hapje en een drankje te nuttigen zijn.