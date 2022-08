Tommy van Doorn, in dit geval aan de Boxtelse beiaard. Die bespeelt hij vanmiddag niet, dan geeft hij een bijzonder concert in Geldrop.

Beiaardier speelt heavy metal van Metallica

1 uur geleden

Tommy van Doorn, vaste organist en beiaardier in Boxtel, speelt vandaag, woensdag 10 augustus, heavy metal op de beiaard van Geldrop. Hij geeft er om 14.00 uur een concert, samen met rockgitarist Jitse Zonneveld. Ze brengen onder andere muziek van Metallica ten gehore.

RADIO 1

Van Doorn is vanavond ook nog eens te gast op Radio 1, tussen 21.00 en 22.00 uur zit hij in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Langs de Lijn En Omstreken combineert live sport met persoonlijke gesprekken bij het nieuws en het nieuws van de avond en is een programma van de NOS en de EO.

PARSIFAL

Wie Van Doorn op harmonium wil horen spelen, kan vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 augustus terecht in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Daar doet Van Doorn mee aan een uitvoering van de derde akte van Wagners opera Parsifal, in een bewerking voor drie zangers, piano, harmonium, synthesizer, basgitaar en klokken. De concerten zijn op vrijdag en zaterdag om 20.00 uur en op zondag om 16.00 uur. Op 19, 20 en 21 augustus is de derde akte van Parsifal eveneens te zien in de Cenakelkerk, op dezelfde tijden. Meer informatie: www.parsifal3.nl.