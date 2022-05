De tweedehandsmarkt van Vogelvreugde Ons Ideaal is door de jaren heen uitgegroeid tot een heuse publiekstrekker.

Vogelclub verhuurt kramen rommelmarkt

1 uur geleden

Om de clubkas te spekken startte de Boxtelse vogelvereniging Vogelvreugd Ons Ideaal eind 1995 met een rommelmarktje in de zaal van gemeenschapshuis De Rots. Ruim een kwarteeuw jaar later is het evenement, dat jaarlijks acht keer gehouden wordt, nog altijd springlevend. Zondag 26 juni wordt van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse grote buiteneditie gehouden. Alweer voor de 25e keer.

Het marktteam van Vogelvreugd Ons Ideaal kijkt reikhalzend uit naar de jaarlijkse grote tweedehandsmarkt bij het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat. Daar worden tientallen kramen opgesteld. Bezoekers kunnen er terecht voor de meest uiteenlopende tweedehands spullen: van asbakken tot zilveren kandelaars, van vintage tot decoratie en van kleding tot speelgoed. Veel worden tegen redelijke prijzen, maar afpingelen hoort er natuurlijk bij.

Er is nog een beperkt aantal marktkramen te huur. Belangstellenden kunnen die reserveren via telefoonnummer 06-22 54 77 44 of e-mail: jan@vogelvreugdonsideaal.nl.

Bij de organisatie van de tweedehands markten komt veel kijken. Maar de club vindt het na al die jaren nog steeds heel leuk om te doen en begroet steevast veel bezoekers. Dat de zilveren jubileumeditie van de buitenmarkt vanwege corona tot tweemaal moest worden uitgesteld, was wel even slikken voor de leden, maar nu kan het dan toch doorgaan. Met als doel een extra centje te verdienen voor de clubkas.

Bezoekers betalen 2,50 euro entree; kinderen tot twaalf jaren hebben gratis toegang. Bij mooi weer wordt bij De Rots een terras ingericht.