Zorgen droogte zijn groot bij waterschap

1 uur geleden

In en rondom Esch maar ook in het buitengebied ten westen van Boxtel mag geen water uit sloten en boeken worden gepompt. Door de aanhoudende droogte, ondanks de plensbui van gisteren, breidt waterschap De Dommel opnieuw het onttrekkingsverbod uit. Door de daling van het waterpeil staan flora en fauna fors onder druk. Volgens het waterschap was er nog nooit zo vroeg in het jaar zo’n uitgebreid verbod: bijna heel het werkgebied staat ‘in het rood’.

Vroeg in het jaar moeten verbieden om water te onttrekken uit sloten en boeken: het is de laatste jaren gebruikelijk geworden. Nam het waterschap in 2017 pas in augustus de maatregel, de jaren erop werd dat juli, in 2020 was dit medio mei en vorig jaar begin juni. ,,De waterstand daalt in een rap tempo en er is steeds minder stroming en zuurstof in het water. Maart was droog en ook in april waren de druppels bijna te tellen”, stelt De Dommel in een persverklaring. ,,Door de warmte en het groeiseizoen is de verdamping van water groot.”

Dus, om planten en dieren te beschermen, mag in een groot deel van de gemeente Boxtel geen water meer worden opgepompt uit beken en sloten. De maatregel geldt voor iedereen. Alleen hulpdiensten mogen brand met oppervlaktewater blussen. Ook mogen boeren nog wel hun vee ervan laten drinken.

Bestuurslid Martijn Tholen van De Dommel waarschuwt dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor de structurele verdroging. ,,Deze aanpak kost jaren. We moeten meer water zien vast te houden en opslaan in plaats van dit af te voeren richting rivier de Maas om wateroverlast te voorkomen. We moeten leren zuinig te zijn op elke bui die valt. Dit geldt voor iedereen, ook in de eigen achtertuin.”

Wie wil zien waar het verbod in de gemeente Boxtel precies geldt, kan dat via deze site bekijken.