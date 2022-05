Enexis heeft alle meldingen van stroomuitval in Boxtel en omgeving in kaart gebracht. Het uitschakelen van de hoogspanningsmast heeft vooral de gemeente Boxtel geraakt.

Stroomuitval Boxtel: ‘Vervelend, maar niets aan te doen’

di 10 mei, 13:01

Ruim een uur zaten de inwoners en ondernemers van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Gemonde dinsdagochtend zonder elektriciteit. De oorzaak was een lek in een grote gasleiding in Tilburg, recht onder een hoogspanningsmast. Om het lek veilig te kunnen dichten, werd de stroom tijdelijk uitgeschakeld. Veel hinder ondervonden Boxtelaren niet van de storing, hoogstens wat ongemak.

Enkele minuten nadat alle lampen uitsprongen en de beeldschermen op zwart gingen, werd het drukker op straat. Inwoners vroegen zich af of de stroomuitval op meer plekken was. In het centrum hadden ook de winkeliers even verplicht pauze. ,,We kunnen er niet veel aan doen, niks doet het. We kunnen zelfs onze klanten niet bellen, want dat staat allemaal in het systeem. Ach, het is lekker weer, dus dan genieten we daar maar even van”, zeggen vier medewerkers van brillenzaak Joop van der Borne terwijl ze voor de zaak op de Markt een glaasje water nuttigen.

Bij lunchroom Bij d’Ingens zit het terras echter nog aardig vol. Binnen branden kaarsjes, maar die stonden vanmorgen al aan. Drankjes en gebak kunnen de twee collega’s nog wel uitserveren, en soep, want dat wordt met gas verwarmd. De storing is voor hen echter vlak voor de start van de lunch weer verholpen, de dagomzet komt dus niet in gevaar. En de kapper? Die knipt gewoon door, een schaar heeft immers geen stroom nodig. Föhnen is echter wel een probleem...

NAAR HUIS

Intussen fietsen er steeds meer jongeren door het centrum en raken de terrasjes voller. Het bestuur van het Jacob-Roelandslyceum heeft besloten hun leerlingen naar huis te sturen. Ook bij SintLucas stromen de studenten richting het treinstation. De conciërges kijken wat beteuterd, alle schermen en de lampen zijn namelijk net weer aangegaan, maar het gros van de jeugd is al op weg naar huis. ,,Niks aan te doen, terughalen heeft geen zin meer”, verzucht een van hen.

De een neemt na uurtje in het donker dus een middagje vrij, voor de ander is het een vervelende onderbreking van de werkdag. Bij de Albert Heijn aan de Prins Hendrikstraat grapt een klant nog: ,,Dan zit er over negen maanden vast weer een babyboom aan te komen...”