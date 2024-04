Sint-Petrusschool maakt kunst met een boodschap

31 minuten geleden

Cindy de Graaff pakt een stevige schaar en onthoofdt zonder blikken of blozen een plastic poppetje. De kunstenares uit Berlicum laat groep acht van de Boxtelse basisschool Sint-Petrus robots en andere fantasiewezens maken van oud klein speelgoed. De werkstukken zijn bedoeld voor de expositie MuBo viert Jong Talent die vanaf 20 april te zien is in het museum aan de Baroniestraat.

De leerlingen gebruiken deze vrijdag 1 maart allerlei losse onderdeeltjes of complete figuurtjes om nieuwe mee te creëren. Het hoofdje dat De Graaff van de bijbehorende romp scheidt, krijgt dan ook een andere bestemming. De wezentjes vormen, hoewel ze er allemaal anders uitzien, toch een eenheid.

Bente van Heesch (12) en Mart Verhappen (11) weten wat ermee gaat gebeuren. Zij zitten in groep acht en laten hun fantasie en creativiteit de vrije loop. Bente: ,,We maken met behulp van een yogabal een aardbol, dat moeten we nog doen.” ,,Met papier-maché”, vult Mart aan. Het wordt niet zomaar een Aarde, maar eentje met nog meer water dan normaal. De planeet dreigt te overstromen. Het project heeft een duidelijk educatief tintje en refereert aan het veranderende klimaat.

De groepen vijf en drie van de Petrusschool knutselen ook voor de tentoonstelling in MuBo. De Graaff: ,,Groep vijf schildert superhelden die de wereld redden. Want dat doen helden immers, als de nood aan de man is, zijn zij nabij.” Groep drie schildert vissen. Die ‘zwemmen’ straks op een groot doek met andere voorwerpen die verwijzen naar het mondiale probleem van plasticsoep. Kunst met een boodschap dus.

IETS MOLLEN

Bente en Mart werken met plezier aan hun poppetjes van oud speelgoed. Mart: ,,Het is leuk om iets te mollen en op een andere manier aan elkaar te plakken.” In de vensterbank staan autootjes zonder wielen met vreemde uitsteeksels, mensachtige aliens met vreemde uitdossingen en andere creaties van hooguit tien centimeter groot.

De groepachters waren onder begeleiding van De Graaff ook nog bezig met zelfportretten. Die belanden dan weer niet in het Boxtelse museum MuBo, maar sieren de school. Bente: ,,We hebben met behulp van een foto en carbonpapier de contouren van onze gezichten overgetrokken. Daarna zijn we met kwast en verf aan de slag gegaan.” Een methode die fraaie resultaten heeft opgeleverd. Wie de kinderen een beetje kent, herkent hen moeiteloos.

Docent Willem Merkx is te spreken over het project. ,,De groep leert ervan en is enthousiast bezig. Ik verwacht dat de tentoonstelling behoorlijk wat publiek trekt. Kunst van kinderen trekt altijd kijkers.” MuBo viert Jong Talent is van 20 april tot en met 30 juni te zien. Alle basisscholen in de gemeente Boxtel doen eraan mee.

Dit artikel verscheen reeds in Brabants Centrum van donderdag 14 maart, waarin de krant een speciale bijlage over de activiteitenreeks Samen op Stap in Cultureel Boxtel publiceerde. Het culturele programma dat tot en met 30 juni in de hele gemeente loopt, is opgezet door het Boxtelse museum MuBo dat tien jaar bestaat.