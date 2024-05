De band The Explosion Rockets verzorgt zaterdag 18 mei een optreden in de tent in het Liempdse Concordiapark.

Het gaat drie dagen rocken en rollen in Liempde

29 minuten geleden

Een ‘grommend’ pinksterweekend vol muziek en auto’s in Liempde. Van 18 tot en met 20 mei is het Concordiapark het middelpunt van Rock en Rollend Liempde.

Pinksteren is al vele jaren het toneel voor het eendaagse muziekfestival Limuscene en de Brabantse Oldtimerdag, respectievelijk op eerste en tweede pinksterdag. De organisaties werken dit jaar samen met Kees Berkelmans van eventlocatie Bij de Buren aan de Barrierweg. De horecaondernemer zorgt onder meer voor de terreinaankleding.

Het driedaagse festijn in het Concordiapark start zaterdagavond met een optreden van rock- en rollband The Explosion Rockets. Tussen de sets door draait Liempdenaar Albert Bressers muziek vanaf zijn bijzondere dj-tafel, een grote jukebox.

De inmiddels bekende rood-witte tent is open vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten 10,80 euro en zijn verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Liempde2024.

DERTIEN BANDS

Zondag staat opnieuw in het teken van muziek. Tijdens Limuscene treden dertien bands op: in de tent en in de kiosk in het park. Een van de formaties is The Mono Kids van Boxtelaar Michel Geelen (zie artikel hiernaast). Iedereen is welkom tussen 13.30 en 23.00 uur. De entree is gratis.

De Brabantse Oldtimerdag is op maandag 20 mei. Grote aantallen klassieke voertuigen vertrekken vanaf Liempde voor een rondrit in de regio. Het evenement van de nostalgische vereniging Terug in d’n Ted Liemt trekt steevast veel toeschouwers naar het dorpshart.

Zodra alle deelnemers terug zijn van hun toertocht, volgen er optredens van de muziekformaties Raustabouts en Ducktails. De eerste stoet vertrekt om 09.00 uur. Tot 18.00 uur is er voor bezoekers van alles te beleven in en rond het Concordiapark.