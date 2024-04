Boer Harm stuwt kaartverkoop Oranje Festival Boxtel

18 minuten geleden

Het Boxtels Oranje Festival op Koningsnacht, vrijdag 26 april kan rekenen op extra belangstelling door de komst van internetsensatie Boer Harm. Het festijn op de Markt dat om 18.30 uur start, gaat richting uitverkoop.

Zo’n 85 procent van de kaarten is momenteel al verkocht, weet medeorganisator Jordy van den Boer. ,,We zijn nóg niet volledig uitverkocht, maar de ervaring leert dat veel bezoekers pas in de laatste week beslissen. In vergelijking met vorig jaar loopt de ticketsale nu beter.”

SCHUNNIG

Een kleine twee weken geleden maakte Oranje Festival Boxtel, dat Van den Boer samen met Boxtel Vooruit en horecastichting Events Boxtel (SEB) organiseert, de komst van Boer Harm bekend. Dit ludieke type, wiens identiteit onbekend is, verovert sinds een maand het internet met zijn schunnig liedje Brommers Kieken, een opmerkelijk rapnummer met Achterhoeks dialect.

Van den Boer zag artiest Billy Dans afhaken voor het Oranje Festival Boxtel vanwege een televisieoptreden en moest op zoek naar een vervangende act. Het populaire alternatief heeft de kaartverkoop flink gestuwd, weet de Boxtelse producent annex zanger. ,,Binnen een halve dag na de bekendmaking hadden we honderdvijftig kaarten extra verkocht”, vertelt Van den Boer. Ook de dagen erna gingen er meer tickets de deur uit. Er is plek voor maximaal 1.500 mensen op het feestterrein, toegangsbewijs kost inmiddels 12,50 euro.

Programma Oranje Festival

DJ Dominic Graat: 18.30-01.00 (tussen overige optredens door).

Boer Harm: 18.45-19.15.

Wesly Bronkhorst: 19.45 - 20.15.

Smerrig Diskjochies: 21.00-22.00.

Abba Fever XS: 22.15-22.25.

DJ Dune: 23.00-00.00.