Gildenbondsjeugd swingt met Angela’s Project

1 uur geleden

De Tijberzaal van het Baanderherencollege in Boxtel was zondagmiddag goed gevuld. Het On Stage Orkest van de Gildenbondsharmonie ging samen met Angela’s Project op reprise. Na een succesvol eerste concert vorig jaar, sloegen beide partijen de handen opnieuw ineen, nu met het concert Music4All. Na afloop mochten alle bezoekers een instrument uitproberen.

Met medleys van onder meer Frozen, Mary Poppins en The Greatest Showman speelden de leerlingen van de Gildenbondsharmonie een keur aan bekende musicalnummers. Zij werden hierbij ondersteund door het koor en de dansgroep van de Angelaschool. De Boxtelse basisschoolleerlingen hadden duidelijk hard geoefend en zongen alles uit het hoofd. Ook de danseressen waren goed voorbereid en lieten zich van hun beste kant zien.

Het On Stage Orkest speelde zuivere composities onder leiding van dirigent Roel van der Sloot. Na de recente uitbreiding met een aantal muzikanten die doorstroomden van het zogeheten blaasbandje, was er aan volume geen gebrek.

Een van de doorgestroomde muzikanten is de elfjarige Jairo Kleinmoedig. Als trompettist beleefde hij een van zijn eerste concerten als lid van het orkest. ,,Ik vond dat het heel goed ging. We hebben ook best lang gerepeteerd en ik vind het heel tof om in een orkest te spelen.”

De eveneens elfjarige Bo Toonen had lang geoefend. ,,Ik zit al twee jaar in het koor. We zingen vaak onder schooltijd en als voorbereiding op dit concert zijn we ook een keer in de avond gaan repeteren met het orkest.”

Linde Didde (9) zit 2,5 jaar in de dansgroep van Angela’s Project en doet daarnaast aan streetdance. ,,Ik vind het heerlijk met mijn hele lijf bewegen.” Noud Van Abeelen (7) bewoog al net zo. Niet dansend, maar achter het drumstel. Net als veel andere kinderen wilde hij graag een instrument uitproberen. ,,Ik vind het drumstel het gaafst. Ik bespeel nog geen instrument, maar wil graag op drumles.”