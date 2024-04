What’s Up, Dino van Boxtel?

Alpe d’Huzes heeft dit jaar een heel bijzondere deelnemer: de Dino van Boxtel stapt op de fiets. De komende tijd is hij flink aan het trainen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Waarom doe je mee aan Alpe d’Huzes? ,,Kanker is natuurlijk een ziekte uit de moderne tijd. Toen ik leefde, was het er nog niet. Maar ik weet dat bijna iedereen wel iemand kent die kanker heeft (gehad). Het is een vreselijke ziekte waar jaarlijks 44.000 mensen aan sterven. Als mijn deelname kan helpen aan extra geld voor onderzoek, doe ik dat natuurlijk graag.”

Kun je wat meer vertellen over Alpe d’Huzes? ,,Maar liefst een op de drie Nederlanders krijg kanker. Onderzoek naar de bestrijding van deze ziekte is dus belangrijk. Alpe d’Huzes is opgericht met als doel de onmacht die ontstaat bij kanker om te zetten in kracht. Het doel is: niemand meer dood aan kanker. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ doen jaarlijks vijfduizend mensen mee. Wist je dat de stichting sinds de oprichting in 2006 al ruim 200 miljoen euro heeft opgehaald? Die donaties gaan naar wetenschappelijk onderzoek en de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met kanker.”

De berg Alpe d’Huez bedwingen is een flinke uitdaging. ,,Ik ben natuurlijk al volop aan het trainen. Oplettende Boxtelaren hebben me misschien wel door de Kampina zien scheuren. Ik ben ook een paar keer naar Limburg geweest, want hoogtemeters moet ik ook in de benen hebben. Nou, dat viel niet mee. De Vaalserberg was een flinke uitdaging. Maar de Limburgse vlaai na afloop maakte alles goed.”

Wat kunnen de inwoners van de gemeente Boxtel doen om jou te helpen? ,,Geld doneren is natuurlijk heel mooi! Er is een speciale actiewebsite: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/dinoboxtel. Mensen kunnen me ook volgen op Facebook (Dino naar Alpe d’Huzes) en mij aanmoedigen. Want het is eigenlijk wel zwaarder dan ik vooraf had verwacht…”

t De Dino van Boxtel bereidt zich voor op Alpe d’Huzes. Foto: eigen collectie.