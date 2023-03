Tommy van Doorn brengt composities vol expressie

za 25 mrt., 09:14

Het lijdensverhaal van Jezus inspireerde talloze componisten tot het schrijven van muzikale meesterwerken. Emotie en muziek zijn nauw verbonden, zeker in stukken die verbonden zijn met de Goede Week. Organist Tommy van Doorn vertolkt er zaterdag 1 april een aantal in de Sint-Petrusbasiliek.

Van Doorn geeft vanaf 14.00 uur een passieconcert op het Smitsorgel en het Balthasar-Florence drukwindharmonium. Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert het optreden. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.

O, Haupt voll Blut und Wunden is wel de bekendste melodie uit de veertigdagentijd. Van Doorn speelt twee verschillende bewerkingen, allebei van componist Max Reger. Hij heeft dan al een dodenmis van Vierne ten gehore gebracht. Op harmonium, want daarop kan de musicus direct variëren in dynamiek en dus veel expressiviteit in zijn spel leggen. Het stuk is niet vrolijk, Vierne werd geplaagd door ziekte en depressies toen hij het schreef.

Zonder Johann Sebastian Bach is een passieconcert niet compleet. Van de grote meester uit de barok, die overigens dinsdag 21 maart exact 338 jaar geleden geboren werd, brengt Van Doorn O Lamm Gottes unschuldig ten gehore.

Aardig detail: de organist plaatst twee componisten uit de negentiende eeuw achter elkaar, mannen die in muzikaal opzicht tegenpolen waren, boegbeelden van twee verschillende stromingen: Johannes Brahms en Richard Wagner. Van Brahms klinkt het koraal Schmücke dich, o liebe Seele. Van Wagner laat Van Doorn Karfreitagsmusik horen, een bewerking van een fragment uit de opera Parsifal. Deze compositie verwijst weliswaar naar Goede Vrijdag, maar is beslist niet smartelijk, eerder vol hoop.

Muziekliefhebbers die zich graag onderdompelen in de sfeer van de passietijd, kunnen die in de Sint-Petrusbasiliek komen proeven.

DONATEURSACTIE

Stichting Kerkconcerten Boxtel kondigde onlangs in deze krant een donateursactie aan. Die loopt heel aardig, meldt het bestuur. Meerdere nieuwe begunstigers gaven echter aan niet te weten hoe en waar zij hun steentje bij konden dragen. Vandaar het rekeningnummer van de Stichting Kerkconcerten Boxtel: IBAN NL55 RABO 0108 8058 08 t.n.v. penningmeester SKB, Bachstraat 9 5283 KK Boxtel. Dit is ook terug te vinden op de website www.stichtingkerkconcertenboxtel.nl.