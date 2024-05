Met een spectaculaire sliding probeert een van de Boxtelse spelers het honk aan te raken voor de bal terug is bij de thuisplaat.

Honkballers Ducks komt twee slechte fases niet te boven tegen Blue Lions

56 minuten geleden

Het eerste herenteam van Ducks speelde zondag thuis tegen Blue Lions uit Tilburg. Na het debacle van een week eerder (22-13 verlies tegen Rhinos) konden de Boxtelaren wel weer een overwinning gebruiken. Dat leek heel even te lukken, tot er van alles fout ging.

Ducks begon matig aan de wedstrijd. De Tilburgers lieten een aantal foutjes aan Boxtelse zijde niet onbestraft en stonden zo al na hun eerste slagbeurt vijf punten voor.

Maar de thuisploeg toonde veerkracht en in de eigen slagbeurt in de eerste inning, werd de stand weer gelijk getrokken. Daarna ging de puntenstorm even liggen en liepen de Tilburgers iets uit naar een marge van twee.

AAN DE LEIDING

In de vierde inning bracht Bram van der Horst Ducks met één swing aan de leiding. Hij sloeg een homerun. De thuisploeg kwam zelfs nog op 9-7. Maar in de zesde inning beleefden de Boxtelaren een déjà vu: net zoals in de eerste ronde gingen er wat acties mis, sloegen de Tilburgers goed en kwam Ducks er maar niet uit. Zo stond het ineens weer 9-12 voor Blue Lions.

Het verzet leek gebroken bij de mannen van Ducks en de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 10-13 voor de Tilburgers. Als de Boxtelse ploeg de scoringskansen meer benut en eerder de rug recht na tegenslagen, dan kan mogelijk de stijgende lijn weer ingezet worden.