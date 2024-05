Omleidingen nodig tijdens wandeltocht over zompige Kampina

1 uur geleden

Met zo’n 30 procent meer wandelaars dan de tweehonderd mensen die vorig jaar deelnamen, blikt wandelcommissie De Keistampers van Seniorenvereniging Boxtel tevreden terug op de traditionele Kampinatocht. Die werd afgelopen weekeinde gehouden.

De weergoden waren de wandelaars gunstig gezind. De voorspelde regen bleef op zaterdag lang uit en viel pas aan het eind van de middag. Zondag was de zon afwezig, maar was het ideaal wandelweer en bleef het droog.

Desalniettemin beleefde de Kampina een erg natte editie. Door de overvloedige regenval van de voorbije maanden was het centrale deel van het natuurgebied onbegaanbaar en moesten diverse afstanden omgeleid worden om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en zonder natte voeten de tocht kon voltooien. Er werd door de organisatoren mooi alternatief bedacht zodat de afstanden van 15, 20 en 30 kilometer toch overeind bleven. Zij kregen daarover veel positieve reacties; diverse wandelaars merkten op dat zij op plekken kwamen die ze nog niet kenden. ,,Een mooier compliment is niet denkbaar”, aldus een woordvoerder.

Net als vorig jaar was B&B D’n Hop in de buurtschap Luissel de startlocatie en die viel in de smaak bij de deelnemers. De Kampina is daar immers om de hoek.

AVONDVIERDAAGSE

Wandelcommissie De Keistampers maakt zich nu op voor de avondvierdaagse die van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juni wordt gehouden. Alle scholen zijn reeds benaderd, maar individuele deelnemers kunnen zich nog aanmelden. Informatie is verkrijgbaar via e-mail: schellekens.g@home.nl of telefoonnummer 06-20 17 57 18.