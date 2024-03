Lars van Wanrooij van Essche Boys omzeilt een verdediger van SV Buren. De nummer drie won met 1-0 in eigen huis en blijft daarmee in het spoor van nummer twee DVG Liempde.

Buren geen onneembare vesting voor Essche Boys

di 26 mrt, 17:36

Essche Boys had zondag het overwicht tegen Buren. De laagvlieger uit de gelijknamige vestingstad wilde vooral geen tegendoelpunten krijgen. Toch konden de blauwwitten in eigen huis verdedingswerken van de gasten eenmaal beslechten. Het doelpunt van Lars van Wanrooij was genoeg voor de zege: 1-0.

De eerste grote mogelijkheid voor Essche Boys volgde na een fraaie combinatie: Van Wanrooij stuurde ploeggenoot Luuk Wolfs de diepte in. Die was zijn tegenstander te snel af, maar zijn schot belandde daarna niet tussen de palen.

Na een weinig spannende fase veerde het publiek op nadat de Essche speler Julio van Ginkel op rand zestienmeter met een grove sliding werd neergehaald. Jasper Vorstenbosch schoot de bal knap over de muur op doel, maar de keeper van Buren verwerkte de inzet nog net tot hoekschop.

WAAIEN

Het enige wapenfeit van de gasten was een hoekschop die het doel van Essche Boys in dreigde te waaien. Sluitpost Bart Spooren kon er zijn vuist nog achter krijgen. Ruststand: 0-0.

De tweede helft opende met spektakel. Vorstenbosch bracht een afgeslagen corner opnieuw in. Teamgenoot Van Wanrooij knikte op knappe wijze de strakke voorzet in de korte hoek: 1-0. Vlak daarna werd Wolfs opnieuw weggestuurd over de rechterflank maar hij faalde opnieuw oog-in-oog met de doelman van Buren.

Even later werd Van Ginkel diep gestuurd, hij sneed fraai naar binnen, maar werd onreglementair gestuit door de laatste verdediger van Buren. Van Ginkel was vlak daarna weer de klos: een verdediger van de uitploeg maakte opnieuw een harde overtreding op de behendige voetballer van Essche Boys. De scheidsrechter floot niet voor het vermeende vergrijp in het zestienmetergebied.

MAANETJE

Na een snelle counter leek Martijn Kluijtmans de wedstrijd alsnog in het slot te gooien, maar de Burense doelverdediger stond opnieuw zijn mannetje. Vanwege het kleine verschil, kon de tegenstander van Essche Boys nog altijd hopen op een gelijkspel. Dat gebeurde ook bijna: een van de Gelderse aanvallers schoot van dichtbij naast.

Door de zege heeft het team uit Esch de derde plek steviger in handen. De formatie van Marco de Haas heeft tijdens Pasen geen wedstrijd. Zondag 7 april om 14.00 uur is de volgende in Den Bosch tegen Wilhelmina.