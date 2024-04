Poelifinario-winnares Elke Vierveijzer woont sinds enkele jaren in Liempde en kon vorig jaar niet ontbreken tijdens Live in Liempde.

Live in Liempde komt met alternatief voor wie geen kaartje heeft voor hoofdprogramma

1 uur geleden

Het muzikale evenement Live in Liempde op zondag 23 juni was in korte tijd uitverkocht. Een opsteker voor de organisatie, maar veel mensen grepen naast een kaartje. Zij krijgen op dezelfde dag een alternatieve lightversie aangeboden.

De eerste drie artiesten voor Live in Liempde zijn de afgelopen weken via social media bekendgemaakt. Singer-songerwriters Cornelius Leonardus en Marlene Bakker en cabaretier en theatermaker Jules Keeris maken in elk geval hun opwachting op de kleine bühnes. De vierde act is nog even geheim. Na zeven eerdere edities in en rond de dorpskern, verkast het evenement naar landgoed Velder. De mensen die een kaartje bemachtigden, krijgen daar intieme concertjes voorgeschoteld, onder meer in een huiskamer, op een veld en in een tuin.

MISGEGREPEN

Er waren veel mensen die teleurgesteld misgrepen op tickets voor Live in Liempde. De organisatoren besloten hen daarop tegemoet te komen en regelden een alternatief. Tijdens een zogeheten light-versie treden in de huiskamer van Velder 17 de Boxtelse artiest Harry Hendriks en bassist Eric Coenen op. Tussendoor is er een korte wandeling met een gids over Velder en de tuin van de familie Van Boeckel, eigenaar van het landgoed. De tocht leidt bezoekers langs plekjes waar zij normaal niet mogen komen.

Het alternatieve programma begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Meteen daarna start de gratis toegankelijke afsluiter Park Live. Voor de lightversie zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze kosten 12,50 euro en zijn te reserveren door een e-mail te sturen naar tickets.liveinliempde@gmail.com.. De organisatie van het muziekevenement gaat nog nadenken over hoe zij volgend jaar meer mensen toegang kan bieden.