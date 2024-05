Het aankondigingsbord voor de laadpaal in de Sint-Jozefstraat werd in oktober vorig jaar al omgedraaid.

Er komt toch geen laadpaal in Sint-Jozefstraat

52 minuten geleden

De handtekeningenactie uit de buurt heeft zijn vruchten afgeworpen. De bewoners van de Sint-Jozefstraat waren fel tegen de komst van een laadpaal voor elektrische auto’s. De gemeente Boxtel trekt het verkeersbesluit nu in.

De reden om een laadpaal te plaatsen ontging de buurtbewoners volledig. De gemeente wil inwoners stimuleren elektrisch te gaan rijden. Maar niemand in de straat heeft een stekkerauto of kan deze betalen. Bovendien is de parkeerdruk al hoog, zo gaf bewoner Maarten van den Brand namens de buurt in november vorig jaar aan bij wethouder Fred van Nistelrooij.

BALDADIG

Het bord dat de komst van de paal aankondigde, werd vlak na de plaatsing al baldadig omgedraaid. Van den Brand haalde bij vrijwel iedereen in de straat handtekeningen op en toog naar de zitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie om de klachten uit de buurt toe te lichten.

,,Dat is gelukt, zo blijkt nu. Al heeft het wel even geduurd”, vertelt Van den Brand. Er is nog onderzoek gedaan naar de noodzaak van zo’n laadpaal en het blijkt dat er in de directe omgeving al genoeg staan, zo staat in het rapport dat Van den Brand heeft ontvangen.

De gemeente zelf geeft bij het intrekken van het verkeersbesluit aan dat het niet langer wenselijk is de paal te plaatsen. De bewoners zijn volgens Van den Brand blij met de beslissing.

NIET PARKEREN

Op twintig verschillende locaties in Boxtel, Liempde en Esch zijn wel laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. Altijd bij een openbare parkeerplaats. Op deze plekken mag geen ander voertuig staan. Wie daar wel parkeert met een benzinewagen, riskeert een boete. Al blijkt in de praktijk daar weinig op gecontroleerd wordt.