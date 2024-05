Organist combineert polyfonie met romantische muziek

Het seizoen van stichting Kerkconcerten Boxtel begint zondag 12 mei. Gonny van der Maten geeft dan om 16.00 uur een orgelconcert in de Sint-Petrusbasiliek. De entree bedraagt tien euro per persoon.

Het programma omvat werken van Johannes Brahms, Edward Elgar, Albert de Klerk, Hendrik Andriessen, Louis Vierne en Camille Saint-Saëns. Louter muziek dus die afkomstig is uit de negentiende en twintigste eeuw.

GESCHIKT ORGEL

Van der Maten legt uit: ,,Ik heb voor drie uitgangspunten gekozen bij het samenstellen van het concert. Het eerste: muziek die improviserend tot stand is gekomen en naderhand genoteerd. Daarnaast vertolk ik composities met mooie, lange en romantische melodielijnen, zoals De zwaan van Saint-Saëns. Niet geschreven voor orgel overigens, maar voor cello. En ik besteed aandacht aan polyfonie, lijnenspel in klanken, een stijl waarvoor het orgel buitengewoon geschikt is.”

Hart van het programma is de Passacaglia van Hendrik Andriessen. ,,Een bewuste keuze, omdat dit stuk alle genoemde criteria in zich verenigt: romantische melodieën, polyfonie en improvisatie.”

Van der Maten, in 1959 geboren in Amsterdam, maar tegenwoordig woonachtig in Wageningen, houdt zich op diverse fronten professioneel met muziek bezig, al decennialang. Ze is concertorganist, docent en dirigent. Ook componeert ze en draagt gedichten voor tijdens optredens waarin ze muziek en poëzie combineert. Ze heeft inmiddels diverse bekende Nederlandse orgels bespeeld. Dat van Boxtel past dus prima in het rijtje.